Mapa indica áreas com risco arqueológico O mapa digital facilita, mas também impõe restrições às redes. Qualquer escavação no subsolo da região do Pátio do Colégio, por exemplo, deve ser acompanhada por um arqueólogo. Nesse caso, a exigência é explicada pela importância histórica do endereço - foi lá que a cidade começou a ser construída, há 457 anos.