Manutenção suspende abastecimento de água para 70 mil

Técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizam nesta terça-feira, 9, serviços de lavagem do reservatório de água tratada localizado na rua Silvério Fontes, no bairro de Santa Etelvina, zona leste de São Paulo.

Cerca de 70 mil pessoas terão o abastecimento cortado para que os serviços de limpeza sejam realizados. Trechos de vários bairros serão afetados pelo corte. Os bairros são: Cidade Tiradentes, conjuntos Barro Branco, Castro Alves, Inácio Monteiro, José Bonifácio, Juscelino, Prestes Maia; jardins Santa Rita, Santa Maria, Vilma Flor, do Divino, Cidade Líder, Maravilha e das Roseiras.

Os serviços serão realizados das 8 às 18 horas e retorno do abastecimento vai ocorrer de forma gradual após o término dos trabalhos, com normalização total prevista até as 23 horas. A Sabesp pede aos moradores destas regiões que utilizem a água das caixas residenciais racionalmente.

Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que atende 24 horas por dia.