Manutenção provoca corte de água em Guarulhos na quinta

O abastecimento de água será interrompido nesta quinta-feira, 10, em diversas áreas de Guarulhos, na Grande São Paulo, atendidas pelo reservatório Cidade Martins, no período das 8 às 13 horas, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

A paralisação será necessária para que o Saae do município faça uma inspeção no reservatório para avaliar as condições estruturais. O Saae de Guarulhos solicita aos moradores das áreas afetadas que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir da conclusão dos serviços, a recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual até às 22 horas, de acordo com o sistema preestabelecido para a região. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento Telefônico do Saae, que funciona 24 horas. O número é 0800-101042. A ligação é gratuita.