Manutenção provoca corte de água em Cidade Tiradentes

Os moradores do bairro Cidade Tiradentes, na região extremo leste de São Paulo, terão a interrupção do fornecimento de água nesta terça-feira, 3. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizará o trabalho de lavagem do reservatório localizado na Rua Luís Bordese, das 8h às 18h.

Os bairros dos Pereiras, Barro Branco, conjuntos Juscelino Kubitschek, Prestes Maia, Mirante de Guaianazes, Santa Conceição, Cohabs Casa Branca, Castro Alves, Dom Angélico, Inácio Monteiro, jardins Colonial, das Hortênsias, dos Ipês, Monte Verde, Pedra Branca, Pérola, São Benedito, São Paulo, Souza Ramos, e vilas Vilma Flor, Santa Etelvina, das Roseiras, Hortência, Iolanda, e Paulista serão afetados pela manutenção.

De acordo com a Sabesp, o retorno do abastecimento será gradual, com a regularização do fornecimento prevista até às 23h. Os casos de emergência podem ser atendidos via internet no site www.sabesp.com.br e pela Central de Atendimento 195, cujo a ligação é gratuita.