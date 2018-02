Manutenção provoca corte d'água em 29 bairros de SP

Ricardo Valota do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Moradores de 29 bairros localizados nas regiões central, oeste e sul da capital paulista terão o fornecimento d'água interrompido por um período mínimo de 18 horas a partir do início da noite deste sábado. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o corte, que deve começar às 18 horas de sábado, 27, e se estender até as 12 horas de domingo, 28, é necessário para que seja instalada uma válvula na rede da Estação Elevatória Consolação.

Os bairros afetados são: Água Branca, Perdizes, Pacaembu, Higienópolis, Santa Cecília, Campos Elísios, Barra Funda, Vila Pompeia, Parque Tomas Edison, Vila dos Ferroviários, Vila Buarque, Santa Efigênia, Luz, Praça da República, Consolação, Jardim Paulista, Jardim das Bandeiras, Sumaré, Jardim América, Cerqueira César, Vila Madalena, Jardim Europa, Pinheiros, Vila Primavera, Itaim, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Parque Ibirapuera e Jardim das Rosas.