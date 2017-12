Manutenção na rede elétrica pode deixar bairros sem luz em SP

SÃO PAULO - A AES Eletropaulo realiza neste final de semana manutenção na rede elétrica em diversos bairros da cidade de São Paulo. As áreas podem ficam sem energia durante o período da realização dos trabalhos.

Neste sábado, 31, ruas de alguns bairros já passaram pela manutenção. Entre os bairros estão: Água Rasa / Mooca / Vila Bertioga, Santana, Vila Mariana, Vila Sônia, Vila Formosa / Tatuapé / Jardim Anália Franco / Vila Gomes Cardim, Água Rasa / Vila Bertioga.

Confira os locais em que serão feitas as manutenções neste domingo:

* 8h30 às 14h30

Jd. Paulista

Ruas: Manoel da Nóbrega (entre Tutoia e Al. Santos), Mario Amaral (entre Manoel da Nóbrega e Maria Figueiredo), Cel Oscar Porto (entre Manoel da Nóbrega e Dr. Rafael de Barros), Maria Figueiredo (entre Mario Amaral e Al. Santos), Teixeira da Silva (entre Cel. Oscar Porto e Al. Santos), Leôncio de Carvalho, Al. Santos (entre Manoel da Nóbrega e Dr. Rafael de Barros e 13 de Maio (entre Cincinato Braga e Av. Bernardino de Campos).

* 9h às 14h

Aricanduva / Jardim Vila Formosa

Ruas: Coronel Paul Vachet (entre Rêgo Barros e Avenida Rio das Pedras), Engenheiro Guilherme Fender (entre Jorge Ogushi e Olimpio de Cpos), Rego Barros (entre Olimpio Cops e Antônio de Souza), Antônio Souza Delmundo, Alexandre Acras, Ilha de Madeira, Otamania, Oliveira Fagundes, Forte Carvalho.

Tatuapé

Ruas: São Felipe (entre Santa Maria e a Avenida Condessa Elizabeth Robiano), Santa Catarina (entre Santa Virginia e São Jorge), Jose Tavares Siqueira (entre Santa Elvira e Santa Maria), Santo Elias (entre Santa Catarina e Curituba), Carlota Luisa de Jesus.

Interlagos

Ruas: Pça. Monte Cristo, Afonso Duarte, Jaburuna, Mackenzie, Cel. Naul de Azevedo, Cel. Naul de Azevedo, Forte George, Manipur, Lilian Iervolino, Augusto Correia, Avenida Robert Kennedy, Pacaraima. Domenico Lauro, Ocidental, Tananarive, Matiguas, Avenida Robert Kennedy (entre Matiguas e Domenico Lauro).

Granja Julieta

Ruas: Verbo Divino

Parque São Domingos

Rodovia Anhanguera sentido Interior (do Km 17 ao 17,5).

Morumbi

José Cola Grossi, Dr. Cristiano de Sousa, Av. Albert Einstein (entre Combatentes do Gueto e Enrico de Martino), Mons. Henrique Magalhães, Avenida Padre Lebret, Avenida Jules Rimet, Praça. Alfredo Gomes, Horácio Bandieri, Rubens do Amaral, Sérgio Paulo Freddi.

Moóca

Taquari (entre Jaibaras e dos Trilhos), Bresser (entre Taquari e dos Trilhos).

* 9h às 13h

Brás

Ruas: Sampson (entre Rubinho de Oliveira e Joli), Joli (entre Dr. Manoel Vitorino e Sampson).

* 9h às 15h

Morumbi

Ruas: Guaraiuva (entre Miguel Sutil e Castilho), Água Espraiada (entre Guaraiuva e Avenida Jurubatuba).

Água Rasa / Vila Bertioga

do Oratório (entre Barretos e Pascoal Moreira), Fernando Falcão (entre do Oratório e Cuiabá), Lituânia (entre Dr. Francisco Eugenio e Valentim Magalhães), Bixira (entre do Oratório e Madre de Deus), Padre Raposo (entre Bixira e Visconde de Inhomerim) e Tamarataca (entre do Oratório e Pe. Raposo).

Morumbi / Vila Sônia

Ruas: Avenida Giovanni Gronchi (entre João Avelino Pinho Mellão e João da Cruz Melão), Clementine Brenne, Da. Vitu Giorgi, Dr. Rubens Maragliano, Dr. Cristiano de Sousa, Jandiro Joaquim Pereira, José Yázigi, Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, Prof. Lúcio Martins Rodrigues, Dr. Afonso Pena Júnior, Dr. José Maria Whitaker, Corgie Assad Abdalla, Lessia Ukrainka, Dr. Afonso Pena Júnior, Comendador. Gabriel Calfat, Prof. Alfredo Ashcar.