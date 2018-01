Manutenção na rede deixa 112 mil sem água em Guarulhos

Pelo menos 112 mil pessoas terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira, 1, até às 18 horas, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realizará serviços de manutenção na estação elevatória do bairro dos Pimentas, interligação de redes no reservatório do Jardim Angélica e de registro no cruzamento na esquina da Rua Witmarsum com a Avenida José Miguel Akel.

O corte teve início às 6 horas. Serão afetados os bairros Cidade Tupinambá, Conjunto Marcos Freire, Recanto do Sol, Sítio São Francisco; os jardins Arujá, Bela Vista, Brasil, Centenário, Cumbica, Dona Luiza, dos Olivas, dos Pimentas, Jacy, Leblon, Maria Alice, Maria do Carmo, Mediterrâneo, Monte Alegre, Normandia, Nova Alice, Nova Canaã, Paulista, Santa Maria; os parques dos Pinheiros, Jandaia, Maria Helena, São Miguel e as vilas Alzira, Bernardino, Itaí, Maria de Lourdes, Pires, Real, São Gabriel e Trotil.

O fornecimento deverá ser normalizado de forma gradual após o término dos serviços. O Saae pede aos moradores que utilizem de forma moderada, durante este período, a água dos reservatórios residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento Telefônico do Saae, que funciona 24 horas, pelo telefone 0800-101042.