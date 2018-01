Manutenção na rede corta água para 215 mil na zona leste

Cerca de 215 mil moradores da região da Penha e do Tatuapé, zona leste de São Paulo, terão o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira, 15, durante o período mínimo de dez horas, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possam realizar a troca de uma válvula no reservatório do Cangaíba. O corte no fornecimento tem início às 9 horas e deve durar até às 19 horas. O novo aparelho que vai ser instalado, segundo a Sabesp, traz maior confiabilidade operacional ao sistema.

Os bairros afetados serão: Cangaíba, Engenheiro Goulart, Engenheiro Trindade, Guaiaúna, jardins Santa Terezinha, Santo Antonio, Três Marias, Verônia, Vessoni, América Penha, Cangaíba, Danfer, Fernandes, Hercília, Janiópolis, Jaú, Penha, Piratininga, vilas Cisper, Constância, Costa Melo, Duarte Leopoldo, Dalila, Eugênio, Fernando, Fidelis Ribeiro, Formosa, Germaine, Gomes Cardim, Granada, Guilhermina, Hilda, Imprensa, Laís, Lusitana, Maria Amália, Marieta, Mauad, Mesquita, Montevidéu, Moreira, Silvia, Santa Teresa, Santo Henrique, e Parque Boturussu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As casas situadas nos locais mais altos serão as últimas a ter a água de volta às torneiras. A Sabesp pede aos moradores destes bairros que usem racionalmente a água dos reservatórios residenciais, principalmente no período em que o fornecimento estará interrompido, para que estes imóveis não fiquem sem água antes da normalização no abastecimento. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195. A ligação é gratuita.

Guarulhos

Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, 130 mil moradores de 13 bairros ficarão sem água na próxima quinta-feira, 16, das 17h30 às 21h30 por conta de obras que serão feitas nos transformadores da Estação Elevatória de Água de Itaquaquecetuba, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

O abastecimento de água ficará interrompido nas seguintes áreas de Guarulhos: Vila Carmela, Jardim Santa Paula, Jardim Triunfo, Nova Bonsucesso, Jardim Fátima, Jardim Álamo, Parque Residencial Bambi, Ponte Alta, Jardim Nova Ponte Alta, Inocoop, Jardim Presidente Dutra, Vila Sadokin e Cidade Aracília.

Os casos de emergência são atendidos pela Central de Atendimento Telefônico do Saae de Guarulhos, que funciona 24 horas. O número é 0800-101042 e a ligação é gratuita.

São Caetano e zona sul

A Sabesp também interromperá o fornecimento de água a alguns bairros da zona sul da capital e de outros de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, entre as 0h30 e 22 horas do próximo sábado, 18, por conta de obras que serão realizadas no pátio de estacionamento e oficinas de trens Tamanduateí, da estação Tamanduateí, inseridas no programa de expansão da Linha 2 (Verde).

O abastecimento será restabelecido gradualmente, com normalização total prevista para as 7 horas de domingo, 19. Serão afetadas pela interrupção no abastecimento cerca de 285 mil moradores, sendo 145 mil em São Caetano e 140 mil em São Paulo.

Na zona sul da capital, os bairros afetados são: São João Clímaco, vilas Cristália, Arapuã, Heliópolis, Carioca, Independência, Moinho Velho, Vera, Bandeirantes, Cidade do Pinhal, Marte, Anchieta, Sacomã, Parque Fongaro, jardins Santa Cruz, Patente Novo, Maria Estela, além das favelas Heliópolis e São João Clímaco.