Manutenção já custou R$ 61 mi, afirma secretaria

O Elevado Costa e Silva, segundo a pasta, passou por manutenção no final do ano passado que custou R$ 900 mil. A obra teve como objetivo solucionar pontos críticos da estrutura.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a altura máxima estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para veículos de carga é de 4,4 metros. Para evitar que esses veículos entalem, a CET diz que sinaliza o limite de altura.

Ao longos dos últimos anos, a Prefeitura afirma ter realizado obras para elevar a altura de vãos - como na Ponte do Limão, na Marginal do Tietê - para que as cargas de altura máxima permitida possam passar.