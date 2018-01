Manutenção em reservatório deixa 50 mil sem água em SP

Cerca de 50 mil moradores de alguns bairros localizados nas regiões sul, oeste e centro-sul de São Paulo terão o abastecimento de água interrompido das 9 horas de sábado, 5, às 3 horas de domingo, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possam instalar uma válvula redutora de pressão na saída do reservatório do Jardim América.

Os bairros afetados são: Jardim Europa, Vila Primavera, Jardim América, Jardim Paulistano, Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Vila Uberabinha, Jardim Luzitânia, Parque Ibirapuera, Jardim Paulista, Jardim das Rosas e Cerqueira César. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.