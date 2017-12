Manutenção deixará túneis da Imigrantes sem luz

A manutenção no sistema de energia responsável pela iluminação deixará os túneis da pista norte da Rodovia dos Imigrantes, ligação da capital ao litoral paulista, sem luz nesta terça, 20, e na quinta-feira, 22. No primeiro dia, os serviços serão executados das 15 às 18 horas e, no segundo, entre 10 e 13 horas. A Ecovias, empresa responsável pela estrada, ressaltou que o túnel do Km 51, o maior da pista de subida, terá seu gerador de energia acionado antes do corte. Nos demais, os motoristas deverão acender os faróis dos veículos. Painéis serão instalados no início da subida da serra, no km 58, para alertar os condutores.