Manutenção deixa sem água três cidades da Grande SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Moradores de Itaquaquecetuba, Arujá e de parte de Guarulhos, cidades localizadas na região leste da Grande São Paulo, sofrerão corte no abastecimento de água a partir das 17h30 desta quarta-feira, 27, em razão de serviços de manutenção preventiva na rede de distribuição.

O corte deve durar pelo menos seis horas, até as 23h30, com previsão de normalização total do abastecimento somente para o início da manhã de quinta-feira, 28. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento da Sabesp, o 195, que funciona 24 horas.

Os moradores de Guarulhos devem ligar para 0800 10 10 42, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos(SAAE), que atende o município. Hospitais, escolas e outros serviços básicos serão abastecidos por caminhões-pipa.