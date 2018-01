Manutenção deixa parte da zona leste sem água

Cerca de 100 mil moradores da zona leste de São Paulo terão o abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira, 10, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) possam realizar serviços de manutenção no reservatório do Jardim Popular.

A interrupção na distribuição de água ocorre entre 9 e 16 horas, mas o restabelecimento será gradual, pois as casas que ficam nos locais mais altos ou então mais distantes do reservatório serão as últimas a terem de volta água em suas torneiras, processo que deve se estender até o período noturno.

O abastecimento será interrompido nos seguintes bairros: Burgo Paulista, Cidade A. E. Carvalho, Jardim Popular, Parque Líbano, Vila Franci, Vila Libanesa, Vila Londrina, Vila Luísa, Vila Maluf, Vila Penteado, Vila Pierina, Vila Praia, Vila Ré, Vila União, Alto da Ponte Rasa, Jardim Mirim, Jardim Naufal, Vila Olho D'água, Vila Pacheco, Vila Piracicaba, Vila Prima, Vila Quisisana, Vila Ramos, Vila Raquel, Vila Regina, Vila Santa Isabel, Vila Santa Lúcia, Vila Santa Tereza, Vila Suíça e Vila Taquari.