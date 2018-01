Manutenção deixa mais de 155 mil sem água na zona sul de SP

Mais de 155 mil moradores da região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, ficarão sem água das 22 horas desta terça-feira, 15, às 9 horas de quarta-feira, 16. De acordo com a Sabesp, a interrupção do abastecimento será necessária para que a empresa realize uma manutenção na Estação Elevatória de Água da região.

O fornecimento deve ser interrompido nos seguintes bairros: Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Araci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição, Jabaquara, Vila Parque Jabaquara, Cidade Vargas, Vila do Encontro, Cidade Leonor e Jardim Lourdes. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas, com ligação gratuita.