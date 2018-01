SÃO PAULO - Os trens da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulam com velocidade reduzida entre as Estações Francisco Morato, na Grande São Paulo, e Jundiaí, no interior, para uma manutenção nesta terça-feira, 11. Os intervalos estão maiores desde as 9h30.

Segundo a CPTM, os serviços devem terminar antes do horário de pico do final da tarde. O restante da linha não é afetado.