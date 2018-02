Manutenção deixa 650 mil sem água nesta terça-feira em Guarulhos

SÃO PAULO - Cerca de 650 mil moradores da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, terão o fornecimento de água interrompido entre as 7 horas desta terça-feira, 30, e as 3 horas da madrugada de quarta-feira, 1, em razão de serviços de manutenção de rede que serão realizados Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae).

Entre os principais serviços que serão executados estão a substituição de válvula defeituosa da tubulação e a instalação de um medidor, de grande porte, de vazão de uma adutora no bairro de Gopoúva. As duas empresas pedem aos moradores das áreas afetadas que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais.

A partir da conclusão das intervenções, a recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual, em até 36 horas. Informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento Telefônico do Saae, que funciona 24 horas. O número é 0800-101042, a ligação é gratuita. Os bairros que terão o fornecimento de água interrompido são: Bom Clima, Campos de Gopoúva, Centro, Chácara São Luiz, Cidade Brasil, Cidade Industrial Satélite, Cidade Jardim Cumbica, Cidade Maia, Cidade Seródio, Cidade Soinco, Cocaia, Condomínio Planalto , Condomínio Priscila, Condomínio Solar das Acácias, Conjunto Padre Bento, Conjunto Paes de Barros, Cumbica, Gopoúva, Haroldo Veloso, Itapegica, Jardim Adriana 1, Jardim Adriana 2, Jardim Almeida Prado, Jardim Bandeirantes, Jardim Barbosa, Jardim Bebedouro, Jardim Bela Vista, Jardim Belvedere, Jardim Capri, Jardim Carioca, Jardim Castanho, Jardim Cecília, Jardim Célia, Jardim Crepúsculo, Jardim das Nações, Jardim das Oliveiras 1, Jardim das Oliveiras 2, Jardim Diogo, Jardim Divinolândia, Jardim do Papai, Jardim Dona Meri, Jardim Doraly, Jardim dos Afonsos, Jardim Dourado, Jardim Durapel, Jardim Elizabete, Jardim Eusônia, Jardim Flor da Montanha, Jardim Flor do Campo, Jardim Guimarães, Jardim Iporanga, Jardim Irene, Jardim Itapoã, Jardim Jovaia, Jardim Kawamoto, Jardim Kida, Jardim Las Vegas, Jardim Leda, Jardim Leila, Jardim Luciara, Jardim Maia, Jardim Maria Aparecida, Jardim Maria Dirce, Jardim Marilena, Jardim Moreira, Jardim Munira, Jardim Nova Taboão, Jardim Novo Ipanema, Jardim Okuyama, Jardim Ottawa, Jardim Paraventi, Jardim Pinhal, Jardim Presidente Dutra, Jardim Princesa, Jardim Rosa de Franca, Jardim Rossi, Jardim Santa Bárbara, Jardim Santa Beatriz, Jardim Santa Cecília, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Edwiges, Jardim Santa Emília, Jardim Santa Francisca, Jardim Santa Gema, Jardim Santa Inês, Jardim Santa Lídia, Jardim Santa Maria, Jardim Santa Mena, Jardim Santa Vicenza, Jardim Santo Eduardo, Jardim São Domingos, Jardim São Geraldo, Jardim São João, Jardim São Judas Tadeu, Jardim São Manoel, Jardim São Paulo, Jardim São Roberto, Jardim Silvia Jardim, Solange, Jardim Suburbano, Jardim Tabatinga, Jardim Teresópolis, Jardim Tranquilidade, Jardim Uirapuru, Jardim Valéria, Jardim Vida Nova, Jardim Vila Galvão, Jardim Zaira, Macedo, Maia, Maravitti, Parque Continental 5, Parque das Seringueiras, Parque Flamengo, Parque Laranjeiras, Parque Marabá, Parque Mikail 1, Parque Mikail 2, Parque Renato Maia, Parque Santo Agostinho, Parque Santo Antonio, Parque Santos Dumont, Parque São Luiz, Picanço, Ponte Grande, Porto da Igreja, Residencial Cerconi, Residencial Mazzei, São Roque, Sítio dos Ferrões, Sítio dos Morros, Torres Tibagy, Várzea do Palácio, Vila Adelaide Perela, Vila Adelita, Vila Aeroporto, Vila Ainda, Vila Andrade, Vila Antonieta, Vila Augusta, Vila Barros, Vila Camargo, Vila Capitão , Rabelo, Vila Carioca, Vila Cavadas, Vila Dona Antonia, Vila Endres, Vila Fanganiello, Vila Fátima, Vila Flórida, Vila Harmonia, Vila Hermínia, Vila Lanzara, Vila Laurita, Vila Leonor, Vila Maria Izabel, Vila Marilda, Vila Melliani, Vila Mesquita, Vila Milton, Vila Monteiro Lobato, Vila Moreira, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova Cumbica, Vila Palmeira, Vila Pedro Moreira, Vila Progresso, Vila Rachid, Vila Renata, Vila Rio de Janeiro, Vila Rosália, Vila Ruth, Vila Sabatina, Vila Sabatino, Vila Saiago, Vila Santo Antonio, Vila São João, Vila São João Batista, Vila São Jorge Vila São Judas Tadeu, Vila São Rafael, Vila São Ricardo, Vila Silveira, Vila Sirena, Vila Sorocabana, Vila Tabatinga, Vila Tijuco, Vila Trabalhista, Vila Venditti, Vila Vicentina, Vila Yaya, Vila Zamataro e Vila Zanardi.