Manutenção deixa 50 bairros de Itaquera sem água

SÃO PAULO - A Sabesp vai interromper o abastecimento de água a partir das 20 horas desta quarta-feira, 23, para 50 bairros da região de Itaquera, na zona leste de São Paulo.

O fornecimento ficará suspenso para a realização de serviços nas instalações elétricas da Estação Elevatória de Água Tratada, localizada na Rua Virgínia Ferni, 1036, no Conjunto José Bonifácio. A previsão é que os serviços sejam concluídos até as 2 horas de quinta-feira, 24, com a normalização do serviço até as 8 horas do mesmo dia.

Ficarão sem água os seguintes bairros: Vilas Valdemar e Verde, Itaquera, Jardins Brasil, Brasília, Campos, Cardoso, Célia, Centenário, Cibele, Cristina, das Carmelitas, do Carmo, dos Pinheiros, Elian, Eliane, Etelvina e Fanganiello, Lajeado, Parque do Carmo, Vilas Bozzini, Brasil, Carmosina, Cosmopolita, Cruzeiro, Ferreira, Gil, Iolanda, Jussara, Lourdes, Marilena, Matilde, Minerva, Nanci, Progresso, São José, Solange, Santa Cruz, Pérola e Redil, Cohab Hospital Itaquera C1, Vila Santa Isabel, Souza Ramos, Jardim Ivete, Cidade A. E. Carvalho, Jardins Helena, Áurea, Aurora e Arisi e Conjunto José Bonifácio.

A Sabesp recomenda a utilização racional da água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.