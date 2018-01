Manutenção deixa 325 mil sem água na zona leste

Cerca de 325 mil moradores da zona leste de São Paulo terão o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira, 17, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizem manutenção nos reservatórios dos bairros de Artur Alvim e São Mateus.

O corte na região abastecida pelo reservatório de Artur Alvim deve ocorrer entre as 9 e 16 horas; já na região de São Mateus, começa às 8 horas e se estende até a meia-noite. O retorno do abastecimento será gradual. As residências localizadas nos pontos mais altos serão as últimas a terem a água de volta às torneiras.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Artur Alvim

O abastecimento será interrompido nos seguintes bairros: Parque Artur Alvim; Cohab Padre Manuel da Nóbrega; Cohab Padre Manuel Paiva; Artur Alvim; Cohab Padre José de Anchieta; Cidade Líder; Parque do Carmo; V Carmosina; Fazenda Nossa Senhora do Carmo; Vila Santa Isabel; Vila São Vicente; Jardim Nossa Senhora do Carmo; Jardim das Carmelitas; Vila Alto da Boa Vista; Fazenda Aricanduva; Parque Savoy City; Jardim Brasília; Jardim Ipanema; Jardim Fernandes e Jardim Marília.

São Mateus

Os bairros afetados são: Jardim Rodolfo Pirani, Parque São Rafael, Carrãozinho, Jardim Laranjeiras, Jardim Maria Lídia, Promorar Rio Claro, Jardim São João, Jardim da Conquista, Parque Boa Esperança, Jardim Roseli, Jardim Iguatemi, Jardim Bandeirantes, Jardim das Rosas, Jardim Marilu, Vila Bela, Cidade Satélite Santa Bárbara, Jardim Santo André, Jardim Vila Carrão, Jardim São Gonçalo, Jardim Augusto, Jardim Helena, Sitio dos França, Jardim São Francisco, Jardim Elisabeth, Jardim Alto Alegre, Jardim Nova Vitória, Parque das Flores, e Jardim Nova Conquista.