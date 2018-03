Manutenção deixa 200 mil sem água em Osasco

SÃO PAULO - Cerca de 200 mil moradores de 38 bairros da região do Jardim Iracema, em Osasco, na Grande São Paulo, estão sem água hoje em razão de uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento de água, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp).

Técnicos da empresa estão no local para regularizar a situação. A previsão é de que o fornecimento de água na região seja normalizado a partir da madrugada de amanhã. A Sabesp recomenda economia da água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.