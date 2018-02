Manutenção deixa 111 bairros de Guarulhos (SP) sem água nesta 5ª feira

São Paulo, 4 - Moradores de 111 bairros da cidade de Guarulhos, na região Leste da Grande São Paulo, terão o fornecimento de água interrompido entre as 8 e 17 horas desta quinta-feira, 4, em razão de serviços de interligação e manutenção de redes e reparos nos transformadores da cabine de energia elétrica da Estação Elevatória do Gopoúva.

Técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) irão realizar os trabalhos na Rua Lourenço Granato e na Avenida Emílio Ribas, no bairro Gopoúva; e na Rodovia Presidente Dutra, no trecho paralelo à Avenida Antonio de Souza, na Vila Lídio Santana. Segundo a empresa, o restabelecimento na distribuição de água será de forma gradual e ocorrerá por último nas casas localizadas nos bairros mais altos da cidade. A Central de Atendimento Telefônico do Saae de Guarulhos funciona 24 horas e atende pelo número é 0800-101042. A ligação é gratuita.

Os bairros afetados são: Bosque Maia, Campos de Gopoúva, Centro (parte), Chácara São Luís, Cidade Brasil (parte), Cidade Industrial Satélite de Cumbica (parte), Cidade Jardim Cumbica (parte), Flor da Montanha, Gopoúva, Jardim Adriana 1, e 2, Jardim Almeida Prado, Jardim Ana Maria, Jardim Bananal, Jardim Bebedouro, Jardim Bela Vista, Jardim Belvedere, Jardim Capri, Jardim Carioca, Jardim Cecília, Jardim Célia, Jardim Cocaia (parte), Jardim das Oliveiras, Jardim Diogo, Jardim Divinolândia, Jardim do Papai, Jardim Dona Meri, Jardim Dorali, Jardim dos Afonsos, Jardim Dourado, Jardim Elizabete, Jardim Ema, Jardim Eusônia, Jardim Gumercindo, Jardim Iporanga (parte), Jardim Irene (parte), Jardim Itapoã, Jardim Jovaia, Jardim Kawamoto, Jardim Luciara, Jardim Maria Aparecida, Jardim Miranda, Jardim Moreira, Jardim Munira, Jardim Novo Ipanema, Jardim Okuyama, Jardim Palmira (parte), Jardim Paraventi (parte), Jardim Rosa de França, Jardim Santa Cecília, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Edwiges, Jardim Santa Emília, Jardim Santa Inês, Jardim Santa Lídia, Jardim Santa Maria (parte), Jardim São Domingos, Jardim São Geraldo, Jardim São Luis, Jardim São Paulo (parte), Jardim Silvia, Jardim Solange, Jardim Suburbano, Jardim Teresópolis, Jardim Tranquilidade (parte), Jardim Uirapuru, Jardim Valéria, Jardim Zaira (parte), Maravitti, Parque Continental 5, Parque Flamengo, Parque Laranjeiras, Parque Renato Maia, Parque Santo Agostinho, Parque Santo Antonio (parte), Parque Santos Dumont, Parque Uirapuru (parte), Picanço, Residencial Cerconi, Sítio dos Morros, Torres Tibagy, Vila Andrade, Vila Augusta (parte), Vila Bancária, Vila Dona Antonia, Vila Harmonia, Vila Hilda, Vila Imaculada, Vila Jussara, Vila Maria Izabel, Vila Maria Luiza, Vila Marilda, Vila Milton, Vila Nova Cumbica (parte), Vila Paulista, Vila Pedro Moreira, Vila Progresso, Vila Ribeiro, Vila Rio de Janeiro, Vila Rosália (parte), Vila São João Batista, Vila São Judas Tadeu, Vila São Ricardo, Vila Silveira, Vila Sion, Vila Sirena, Vila Tabatinga, Vila Tibagy, Vila Tijuco, Vila Yayá, e Vila Zanardi.