Manutenção deixa 10 mil sem água na zona leste da capital

Os cerca de 10 mil consumidores do bairro de Recanto do Sol, na zona leste da capital, ficarão sem água na próxima terça-feira, 28, devido a serviços de manutenção preventiva na Unidade de Bombeamento Recanto Verde do Sol.

Os serviços terão início às 8 horas, horário em que o fornecimento de água será suspenso, e devem ser finalizados até as 10 horas, de acordo com a Sabesp. O retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradual após o término dos trabalhos, com normalização total prevista até o meio dia da mesma data.

Durante a parada, serão feitas diversas manutenções na unidade e também uma limpeza geral.