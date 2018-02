Manutenção da Sabesp pode atrapalhar abastecimento no Jaguaré nesta quinta

SÃO PAULO - A Sabesp realizará serviços de melhoria no sistema de abastecimento de água nesta quinta-feira, 27, na região abastecida pelo reservatório do Jaguaré Zona Alta.

A manutenção será feita das 8h às 17h e causará a interrupção no abastecimento de água dos seguintes bairros da região: Centro Industrial Jaguaré, Conjunto Militar, parte do Jaguaré, Jardim Adalgiza, parte do Jardim Califórnia, Jardim Guadalupe, Jardim Guanabara, Rio Pequeno, parte do Jardim Santo Antoninho, Jardim Wilson, Parque Continental, Parque dos Príncipes, Vila Dalva, Vila Graziela, Vila Lajeado, parte da Vila São Francisco, Vila São José, Vila Santa Terezinha e de alguns bairros do município de Osasco: Vila Iara e Cidade de Deus.

A normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradual após o término dos serviços. Casos de emergência serão atendidos pelos telefones 0800-0119911 (Disque Sabesp) ou 195 (Central de Atendimento). A ligação é gratuita.