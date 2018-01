Manutenção da Sabesp deixará moradores sem água na zona sul de SP

SÃO PAULO - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai interromper os serviços de abastecimento na próxima quarta-feira, 14, em Americanópolis e Campo Belo, na zona sul da cidade.

Das 7 às 19 horas, a companhia realizará serviços de lavagem no reservatório de Americanópolis e serviços de manutenção preventiva nas estações elevatória de água tratada de Americanópolis e Campo Belo.

Os bairros que ficarão sem água são: Americanópolis (parte), Jardim Guacuri, Pedreira, Balneário Mar Paulista, Balneário São Francisco, Sete Praias, Campo Grande, Jardim Niterói, Eldorado (parte), Jardim Apurá, Vila Império (parte), Jardim Rubilene, Vila Inglesa (parte), Vila Missionária (parte), Jardim Consórcio, Vila Santa Catarina (parte), Jardim Selma, Vila Santana, Jardim Ubirajara (parte), Parque Dorotéia, Cidade Ademar (parte), Cidade Júlia, Jardim Miriam, Vila Clara, Jardim Monte Líbano Jardim Luso, Campo Belo e Vila Mascote.

A recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual durante a noite do dia 14 e madrugada do dia 15. A Sabesp recomenda que os moradores desses regiões economizem água nesse período.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195 e o online (www.sabesp.com.br). A chamada é gratuita.