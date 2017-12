Manutenção da Sabesp deixa um milhão sem água na terça-feira

Cerca de um milhão de moradores das cidades de Carapicuíba, Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, terão o abastecimento de água interrompido nesta terça-feira, 20.

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) vai realizar manutenção preventiva em estação de bombeamento de água do bairro Jaguará, que bombeia água para a cidade de Carapicuíba e alguns bairros dos municípios de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba.

Para a realização do serviço, que tem como objetivo garantir o bom funcionamento do sistema de distribuição será necessário paralisar a Estação, interrompendo o fornecimento de água a partir das 7h para cerca de 998 mil pessoas residentes nessa região.

O retorno do fornecimento ocorrerá de forma gradual após a volta do funcionamento da unidade de bombeamento, às 13h, e será totalmente normalizado até o final do dia. Durante a parada serão substituídos o transformador de 2500 kVA, que alimenta os equipamentos, e a válvula de retenção.