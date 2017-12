Manutenção corta água de 100 mil na zona leste de SP

SÃO PAULO - Cerca de 100 mil moradores da zona leste de São Paulo sofrerão corte no fornecimento de água nesta terça-feira, a partir das 8 horas, para que técnicos da Sabesp possam realizar a lavagem do reservatório localizado na esquina entre as ruas Francisco Filgueiras e Nelson Faria Mendes, na Vila Rio Branco.

A previsão é de que os trabalhos estejam finalizados até as 18 horas, enquanto o abastecimento deve estar normalizado por completo até o final da noite. A Sabesp recomenda a utilização racional da água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.

Os 49 bairros afetados são: Vila Suíça, Vila Taquari, Vila Dr. Eiras, Vila Frugoli, Burgo Paulista, Cidade A. E. Carvalho, Jardim Coimbra, Jardim Líbano, Jardim Lorenzo, Jardim Nordeste, Jardim Norte, Jardim Popular, Vila Franci, Vila Libanesa, Vila Londrina, Vila Luisa, Vila Maluf, Vila Penteado, Vila Pierina, Vila Praia, Vila Ré, Vila Regente Feijó, Vila Rica, Vila São Jorge, Vila Santo Antônio, Vila Santo Estevão, Vila União, Alto Da Ponte Rasa, Jardim Mirim, Jardim Naufal, Jardim Popular, Ponte Rasa, Vila Olho D''água, Vila Pacheco, Vila Piracicaba, Vila Prima, Vila Quisisana, Vila Ramos, Vila Raquel, Vila Regina, Vila Rio Branco, Vila São Francisco, Vila São Sebastião, Vila Simone, Vila Siqueira, Vila Síria, Vila Sônia, Vila Santa Izabel, Vila Santa Lúcia e Vila Santa Teresa.