Manutenção altera circulação do Metrô A circulação de trens entre as estações Penha e Tatuapé da Linha 3-Vermelha do Metrô será realizada por via única amanhã. Além disso, composições com destino a Palmeiras-Barra Funda serão esvaziadas na Penha. No sentido oposto, serão esvaziadas na Estação Tatuapé. O passageiro deve descer nesses pontos antes de seguir viagem. As alterações serão necessárias porque o Metrô está substituindo o sistema de terceiro trilho, responsável pela distribuição de energia elétrica que permite a movimentação dos trens. Pela extensão do trecho, não será possível fazer o serviço de madrugada.