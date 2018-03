Manutenção afeta o fornecimento de água na região de Itaquera

SÃO PAULO - Diversos bairros no entorno de Itaquera, na zona leste de São Paulo, terão o fornecimento de água interrompido na quarta-feira, 23, por um período mínimo de seis horas, podendo algumas regiões sofrerem com a falta de água por até 12 horas. O corte na distribuição terá início às 20 horas para que técnicos da Sabesp realizem instalações elétricas da Estação Elevatória de Água Tratada localizada no Conjunto José Bonifácio. O religamento das bombas deve ocorrer por volta das 2 horas de quinta-feira, 24, com normalização total prevista para às 8 horas.

Os bairros afetados pelo corte no fornecimento de água são: vilas Valdemar, Verde, Bozzini, Brasil, Carmosina, Cosmopolita, Cruzeiro, Ferreira, Gil, Iolanda, Jussara, Lourdes, Marilena, Matilde, Minerva, Nanci, Progresso, São José, Solange, Santa Cruz, Santa Isabel; jardins Ivete, Brasília, Campos, Cardoso, Célia, Centenário, Cibele, Cristina, das Carmelitas, dos Pinheiros, Elian, Eliane, Santa Etelvina, Fanganiello, Pérola, Redil, Helena, Áurea, Aurora, Arisi; e também Itaquera, Lajeado, Parque do Carmo, Cohab Hospital Itaquera C1, Souza Ramos, Cidade A. E. Carvalho, e Conjunto José Bonifácio.