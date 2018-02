Manutenção afeta distribuição de água na capital e na Baixada Santista

Ricardo Valota, do Estadão.com.br,

SÃO PAULO - Moradores de alguns bairros no entorno do Brás, região centro-leste de São Paulo, e de quatro cidades da Baixada Santista terão o fornecimento de água interrompido ou parcialmente afetado neste domingo, 3, em razão de serviços de manutenção em duas estações de tratamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Entre as 22 horas deste sábado, 2, e as 12 horas de domingo, 3, a distribuição de água será afetada nos seguintes bairros: Brás, Ponte Pequena, Canindé, Pari, Belém, Belenzinho, Catumbi e Luz. A normalização está prevista para até o final da tarde de domingo.

Já entre as 13h30 e 18 horas de domingo, 3, o corte integral ou parcial no fornecimento ocorre em Cubatão, Praia Grande, Santos e São Vicente, na Baixada Santista. O abastecimento deve estar normalizado até o início da noite.

Em Cubatão, serão afetados a Vila dos Pescadores, Bolsões 7, 8 e 9, Jardim Casqueiro, Ilha Caraguatá, Curtume, Vila São José, Jardim 31 de Março, Vila Nova, Vila Paulista, Vila Couto, Jardim Anchieta, Jardim Costa e Silva, Conjunto Marechal Rondon, Parque Fernando Jorge, Conjunto Afonso Schmidt, Vila Elizabeth e Sítio Cafezal.

Na Praia Grande: Canto do Forte, Guilhermina, Boqueirão, Aviação, Sítio do Campo, Vila Sônia e Tude Bastos. Em Santos: Alemoa Industrial, Alemoa Residencial, Piratininga, Jardim São Manuel e Saboó. Em São Vicente: Conjunto Tancredo Neves 1 e 2, Cidade Náutica 1, 2 e 3, Jardim Pompeba e Vila Fátima.

A Sabesp deixará disponível caminhões-pipa para hospitais, delegacias e postos de saúde.