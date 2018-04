Mantras inspiraram obra de Prades Uma caixa d'água cilíndrica, de cerca de 10 metros de altura, ficava ali escondida entre os prédios do Museu de Arte Moderna (MAM) e o prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Em novembro do ano passado, o visual do equipamento mudou. Pequenos símbolos e desenhos em preto e branco deram vida à superfície bege da caixa d'água.