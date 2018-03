Manter a segurança no condomínio

Deve conhecer os moradores; ser treinado por empresas especializadas, que lhe ensinem como identificar golpes e situações de risco; evitar contato direto com desconhecidos e visitantes e desconfiar de prestadores de serviço que chegam acompanhados, checando com a empresa antes de autorizar a entrada, entre outras.

2. O que ele deve evitar?

Jamais deve passar informações sobre moradores.

3. Que medidas o condomínio deve adotar?

Investir em segurança e medidas preventivas, como a instalação de portões duplos nas entradas de pedestres e de automóveis, insulfilm nas guaritas e câmeras nos ambientes.

4. E os moradores?

Não entregar as chaves do apartamento aos funcionários do prédio; informar o zelador sobre grandes períodos de afastamento; não entrar ou sair quando o porteiro estiver identificando um estranho.

5. O condomínio pode ser responsabilizado por alguma ação criminosa?

O Poder Judiciário tem decidido que o condomínio não é responsável, salvo se ficar comprovada falha na ação dos funcionários ou se o condomínio não oferecer segurança.

