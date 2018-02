Manter a segurança no condomínio

1. Que medidas o condomínio deve adotar?

É importante um conjunto de ações preventivas e integradas para melhorar a segurança, como equipamentos eletrônicos adequados, funcionários treinados e condôminos conscientizados. O síndico deve incentivar a participação de todos os moradores e funcionários e formar uma comissão específica para tratar do assunto.

2. E os moradores?

Devem participar ativamente das reuniões do condomínio, principalmente as que tratarão desse tema. Eles precisam seguir as normas de segurança e não devem deixar as chaves na portaria.

3. E o porteiro?

Ter atenção ao identificar visitantes e terceirizados, além de se comunicar diretamente com o zelador, gerente do condomínio ou síndico, e testar os sistemas de alarme e segurança.