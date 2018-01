Mansão é roubada nos Jardins e ladrões conseguem fugir

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Uma mansão foi invadida na noite deste domingo, 30, no Jardim Europa. A quadrilha invadiu a casa, que fica na região nobre da zona sul de São Paulo, para roubar joias. Depois de roubar a mansão, parte dos bandidos tentou fugir em um dos carros das vítimas, um Volkswagen Jetta. Sem saber dirigir o carro, que tem câmbio automático, os ladrões andaram poucos metros e foram surpreendidos pela Polícia Militar. Houve troca de tiros e um dos ladrões teria sido baleado. Até o final da madrugada de segunda-feira, 31, ninguém havia sido preso.

Policiais em frente à casa que foi invadida durante a madrugada nos jardins. Foto: Werther Santana/AE

Ao notar a movimentação assim que a casa foi invadida, a filha do dono, uma jovem de 22 anos, pulou pela sacada do segundo andar do imóvel, de uma altura de aproximadamente 4 metros. Ela machucou uma das pernas e foi levada ao Hospital Sírio-Libanês. O namorado da jovem também pulou, mas não sofreu ferimentos. O bando chegou à residência em um Furgão e um Fiat Palio Weekend.

Quatro bandidos invadiram a casa enquanto o restante da quadrilha ficou do lado de fora. Eles renderam um jovem de 21 anos, uma cozinheira e uma arrumadeira, que chegou a levar uma coronhada de um dos ladrões. Em seguida, foram direto ao cômodo onde estavam guardadas as joias da família. O vigia da rua percebeu a movimentação de carros na casa e acionou a polícia. Quando os PMs chegaram ao local, encontraram o Jetta parado na rua com os quatro suspeitos.

Depois da troca de tiros, quatro assaltantes conseguiram fugir. Na fuga, dois ladrões roubaram um carro de um motorista que passava pelo local. A vítima contou à polícia que um dos ladrões estava mancando. Por isso, os PMs acreditam que ele possa ser o homem baleado durante o tiroteio.

Dentro do Jetta, foi recuperada uma mala cheia de joias roubadas no assalto. A polícia agora faz buscas nos hospitais na tentativa de encontrar o suspeito baleado.