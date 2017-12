Manoel da Nóbrega é primeiro trecho com lentidão na Baixada Santista em volta do Ano Novo

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre os km 282 ao 288, já registra lentidão no sentido São Paulo na manhã desta quarta-feira, 1, por causa da volta do litoral no feriado de Ano Novo. É o primeiro ponto do Sistema Anchieta-Imigrantes a ter congestionamento - desde o dia 27, mais de 521 mil veículos desceram em direção à Baixada Santista, segundo a concessionária Ecovias.

Na Rodovia Imigrantes, uma queda de moto no km 25, em São Bernardo do Campo, provocou bloqueio na faixa esquerda, no sentido São Paulo. A concessionária Ecovias registra lentidão entre os km 26 e 25. Não há informação sobre vítimas.