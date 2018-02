Manobrista rouba carro de estacionamento O manobrista Isaac Elias da Silva, de 23 anos, foi preso anteontem acusado de roubar o estacionamento onde trabalha, no Hospital São Camilo, em Santana, zona norte da capital. O serviço é terceirizado. Silva e dois menores de idade foram flagrados pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os agentes suspeitaram do trio, que estava parado na frente de uma escola com três carros roubados no sábado: um i30, um Honda City e um Corolla.