Manifesto de professores pede reforma do ensino básico com escolas autônomas Escolas autônomas, ativas, igualitárias, de ensino integral, onde os alunos trilhem caminhos individuais de aprendizado. É o que pedem cerca de 200 educadores autores do 3.º Manifesto pela Educação - Mudar a Escola, Melhorar a Educação: Transformar um País, documento entregue ontem em 35 cidades brasileiras a autoridades, entre elas a diretora de currículos do Ministério da Educação, Jaqueline Moll.