Manifesto de entidades pede que projeto seja vetado

"É direito da criança o acesso a creches e pré-escolas de boa qualidade, é opção das famílias matricularem suas crianças e é dever do Estado o provimento do atendimento na rede de educação formalizada, com garantia de qualidade e oferta por parte do poder público, para todas aquelas famílias que assim o desejarem", afirma o documento enviado ao prefeito Gilberto Kassab (sem partido).

"Embora o valor possa representar ganho financeiro para as mães e os pais destas crianças, o projeto não resolve o problema da falta de creches na cidade de São Paulo", argumentam as entidades. Elas temem que o início do programa paralise os investimentos previstos para a construção de novas escolas.