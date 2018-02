Manifestantes trocam nome de Castelo Branco Manifestantes usaram adesivo ontem para cobrir o nome do ex-presidente Castelo Branco em placa na Marginal do Tietê, esquina com a Rua Salesópolis, no Bom Retiro, região central. No lugar, puseram o nome de Soledad Barret Viedma, militante de esquerda morta em 1973 quando estava grávida de cinco meses.