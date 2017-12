Manifestantes tentam invadir o hospital Sírio-Libanês

Manifestantes tentaram invadir o hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, na noite desta quinta-feira. O protesto, intitulado "Grande Ato da Saúde", saiu da avenida Paulista e foi até a rua Dona Adma Jafet, onde fica o hospital. Alguns participantes tentaram entrar no estabelecimento e a segurança do local agiu para impedir a invasão.

Os manifestantes fizeram um enterro simbólico do senador José Sarney, que está internado no Sírio-Libanês. Em nota, o hospital disse que o protesto prejudicou pacientes, familiares e acompanhantes e ressaltou que "esses pacientes não podem ser prejudicados ou incomodados da maneira como ocorreu nesta noite, sob pena de comprometer a legitimidade de qualquer ato, por mais bem intencionado que ele seja.". Após o confronto, o ato retornou para a Paulista.