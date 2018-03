Manifestantes se reúnem no centro de SP pelo passe livre no transporte

Estudantes e ativistas fizeram um ato na noite desta quarta-feira, 26, pelo passe livre no transporte público da cidade. O grupo se reuniu nas imediações do Teatro Municipal por volta das 18 horas e seguiu por ruas do centro de São Paulo. A Polícia Militar acompanhou de perto os manifestantes.

Cerca de 100 pessoas chegaram, às 19h50, à sede da Câmara Municipal, no Viaduto Jacareí, Bela Vista. No caminho, passaram pela Praça da República e pela Avenida São Luís empunhando faixas e cartazes e cobrando a gratuidade do serviço. Na Câmara, diante de policiais portando escudos, posicionaram catracas feitas com jornal e atearam fogo nos objetos. A corporação acompanhou todo o trajeto com motos e viaturas. O ato, pacífico, terminou às 20h30, em frente à Câmara.

Às 18 horas, o movimento não reunia mais de 50 pessoas e, com faixas estendidas na calçada, aguardava maior adesão. O grupo, que age com o lema "nenhum direito a menos, nenhum centavo a mais", acabou deixando as ruas no início deste ano após não conseguir reverter o aumento implementado desde janeiro.

Agora, eles iniciam uma nova jornada com reivindicações sobre o tema. A militante Letícia Cardoso, de 21 anos, disse que o ato marca a mobilização nacional pela tarifa zero. "É uma atividade para demarcar nossa reivindicação sobre o assunto", disse.

Em sua página oficial no Facebook, o Movimento Passe Livre diz que a "tarifa no transporte limita quem pode circular pela cidade e pesa cada vez mais no bolso". "Um transporte realmente público é um direito de todas e todos e não pode ser só um privilégio dos que podem pagar", acrescenta.

O prefeito eleito, João Doria (PSDB), já reafirmou a promessa de campanha de congelar em R$ 3,80 a tarifa no transporte municipal para 2017. Ele espera contar com repasses do governo federal relativo a obras do PAC para custear o congelamento.

A militante Letícia fez ressalvas à intenção de Doria. "Congelamento não significa direito à cidade. A luta é para que o transporte não seja um produto mercantilizado. Tarifa é restrição", disse.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) não comentou publicamente se o Metrô também poderá adotar o mesmo preço para o ano que vem.