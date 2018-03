Manifestantes são bandidos, diz empresário que matou jovem em Ribeirão

RIBEIRÃO PRETO - Em entrevista ao portal G1, o empresário Alexsandro Ishisato de Azevedo, acusado de atropelar 12 pessoas e matar uma em Ribeirão Preto (SP) durante um protesto, disse que o grupo que fechava a avenida era formado por "bandidos". Ele alegou ter se sentido ameaçado e não informou quando irá se apresentar à polícia, mas afirmou estar arrependido.

"Não era um monte de estudante de verdade, era um bando de bandidos. Só tinha bandidos", disse o motorista que teve sua prisão decretada pela Justiça. Segundo narrou, os manifestantes davam pauladas no carro e o xingavam. O veículo, que foi abandonado depois e está apreendido, não teria ficado amassado por ser blindado. Foram detectadas nele apenas pequenas avarias.

A entrevista foi concedida por telefone à EPTV Ribeirão Preto. "Qualquer um que passasse pelo que eu passei, faria a mesma coisa. Eu estou com um corte de cinco centímetros na cabeça e só não fui fazer exame de corpo de delito porque eles vão me prender", disse o acusado. Ele falou ainda que não quer ir para a cadeia porque não é bandido.

A versão do empresário, que é lutador de jiu-jitsu, contraria a dos manifestantes. Alguns pontos também não batem com as imagens gravadas no local. O rapaz morto, por exemplo, Marcos Delefrate, de 18 anos, era estudante do Senai, trabalhava, não tinha passagens pela polícia e, segundo amigos, não usava drogas.