Manifestantes realizam Marcha da Consciência Negra na Av. Paulista

SÃO PAULO - Um grupo de manifestantes está concentrado no vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo), em preparação para a X Marcha da Consciência Negra. De acordo com a programação do evento, a marcha, que acontece anualmente no feriado do Dia da Consciência Negra, começaria às 15h desta terça-feira, 20.

Realizada desde 2003, quando foi criado o feriado, a marcha deve percorrer toda a extensão da Avenida Paulista. A edição deste ano traz como tema a política de cotas raciais nas universidades paulistas e a violência na periferia da capital.

A "Marcha da Consciência Negra de São Paulo - Cotas Sim, Genocídio Não!" será acompanhada por um carro de som, por todo o percurso. Durante a concentração, antes do início do protesto, um ato ecumênico ligado a várias religiões diferentes foi realizado no vão livre do Masp.