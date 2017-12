Manifestantes queimam mais um ônibus no M'Boi Mirim

SÃO PAULO - Manifestantes queimaram mais um ônibus na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 29, o 32.º desde o começo do ano, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans). O coletivo foi incendiado por volta das 12h30 na Estrada do M'Boi Mirim, zona sul de São Paulo.

Os bombeiros chegaram às 12h40 e controlaram as chamas, mas o veículo ficou completamente destruído. Dois homens e três adolescentes foram detidos pela Polícia Militar acusados de participarem da ação e levados ao 100.º Distrito Policial (Jardim Herculano), na zona sul.

O protesto foi motivado pela morte do jovem Guilherme Augusto Gregório, de 19 anos, na madrugada da última terça-feira, com um tiro. Suspeita-se que o disparo tenha saído da arma de um policial, mas não há nenhuma confirmação até o momento.

Familiares dos detidos afirmaram que eles não participaram da manifestação e que viram o ônibus ser queimado pela TV e ao saírem na rua foram presos por policiais militares porque estavam vestindo uma camisa com uma foto da vítima que foi usada na manhã desta quarta-feira no sepultamento do jovem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a PM afirma que os detidos fazem parte do grupo de 30 pessoas que queimou o ônibus e que eles foram capturados quando se preparavam para atear fogo em um segundo coletivo. Até as 14h30, a Polícia Civil não havia informado se os detidos seriam indiciados por algum crime.

As polícias Civil e Militar estão em alerta devido a boatos de que mais coletivos serão atacados ao longo desta tarde.

Segundo a SPTrans, o ônibus queimado é da linha 6014-10 (Terminal Rodoviário Jd. Jacira/Terminal Santo Amaro), do Consórcio 7, empresa VIP M'Boi. Por volta das 13 horas, haviam ônibus parados no entorno do Terminal Jardim Ângela, perto de onde funciona uma companhia da Polícia Militar.

Outros casos. Na tarde dessa terça-feira, 28, outros dois ônibus foram incendiados na mesma região. Oito pessoas foram detidas e encaminhadas para o 47º D.P. (Capão Redondo).