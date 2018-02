Manifestantes protestam na Av. Paulista contra Belo Monte

Um grupo de aproximadamente 200 pessoas, segundo informações da Polícia Militar de São Paulo, está reunido na Avenida Paulista, na capital paulista, para protestar contra a construção da usina de Belo Monte. Os manifestantes se concentraram no Museu de Arte de São Paulo (Masp) por volta das 15 horas e neste momento estão na principal avenida de São Paulo. O protesto é pacífico: o grupo está com apitos, segundo a PM.

A usina Belo Monte recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no último dia 1º a licença de instalação para a construção do projeto, localizado no rio Xingu, Estado do Pará.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A usina será construída pelo consórcio Norte Energia e terá capacidade de gerar até 11.233 Megawatts (MW) de energia. Na média, a geração será de 4.419 MW. Segundo a Norte Energia, já foi iniciada a construção dos canteiros precursores e das obras viárias necessárias para o acesso aos sítios Pimental e Belo Monte, onde estarão localizadas as duas casas de força da unidade.