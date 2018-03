Manifestantes protestam contra alta do ônibus em frente à casa de Kassab

SÃO PAULO - Manifestantes do Movimento Passe Livre (MPL) realizaram nesta quinta-feira, 10, mais um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus na capital paulista. Desta vez, o ato visou a casa do prefeito Gilberto Kassab (DEM), na região dos Jardins, área nobre da cidade. Em frente ao condomínio, um boneco do prefeito foi queimado. A concentração começou às 17h, no Shopping Iguatemi. Em janeiro, a passagem de ônibus em São Paulo foi de R$ 2,70 para R$ 3.

