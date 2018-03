Manifestantes protestam contra alta do IPTU em Guarulhos

Atualizado às 17h34

SÃO PAULO - Uma manifestação iniciada às 16h desta sexta-feira, 28, no centro de Guarulhos reúne cerca de 200 manifestantes, divididos igualmente entre a Igreja da Matriz e a Praça Getúlio Vargas. Os dois grupos pedem que a prefeitura revogue o aumento do IPTU na cidade, que chegou a 500% em alguns casos. Por receio de que o ato possa interditar a Rodovia Hélio Smidt, como ocorreu na sexta passada, a concessionária GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Cumbica, orienta os passageiros a chegarem mais cedo. A empresa também dispensou funcionários antes do fim do expediente.

A TAM, por sua vez, enviou uma nota orientando as pessoas que têm voo marcado para depois das 16h que "antecipem a chegada ao terminal". A companhia afirmou ainda que vai isentar seus passageiros das taxas de remarcação ou de reembolso de passagens nos voos que partem ou chegam a Guarulhos nesta sexta e na madrugada de sábado.