Manifestantes ocupam Câmara Municipal de Salvador e se acorrentam no local Em uma manifestação não previamente agendada, integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) de Salvador ocuparam na tarde de ontem a Câmara de Vereadores. O grupo, de 30 pessoas, entrou na galeria do prédio pouco antes das 16 horas - minutos depois de a sessão da Casa ser suspensa por falta de quórum. Os manifestantes prometem permanecer no local até que o prefeito ACM Neto se reúna com eles. Alguns jovens estão acorrentados a estruturas da Casa. O grupo divulgou uma mensagem à população, na qual se compromete a não realizar "atos de vandalismo" no prédio e convida "todos os que apoiam" as reivindicações do grupo a "se juntar" à manifestação.