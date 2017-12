Manifestantes interditam pista da Marginal do Tietê após atropelamento

SÃO PAULO - Cerca de 30 pessoas bloquearam a pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na madrugada desta sexta-feira, 15, em um ato de protesto. A ocorrência ocorre na Avenida Presidente Castelo Branco junto à Avenida do Estado.

Segundo informações preliminares da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), houve um atropelamento no local, em que uma moto atingiu um pedestre. Em resposta, moradores da região teriam ateado fogo em pneus, bloqueando uma pista da via. O protesto durou cerca de 40 minutos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atropelamento ocorreu por volta das 2 horas na Castelo Branco. Um homem de 34 anos foi atingido por uma moto e teve fratura na perna direita. Ele foi socorrido pela corporação e levado para o pronto-socorro do Hospital do Mandaqui.

