Manifestantes fecham todas as faixas da Marginal do Pinheiros

Os manifestantes do Movimento Passe Livre fecharam na noite desta sexta-feira todas as faixas da Marginal do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no sentido Castelo Branco. A marcha começou na Avenida Brigadeiro Faria Lima, mas eles desceram a Avenida Rebouças e, por volta das 19h, o grupo aproveitou uma brecha em um bloqueio que havia sido montado pela Polícia Militar no acesso da Ponte Eusébio Matoso e entrou na via expressa.

A Polícia Militar já começa a lançar bombas de gás lacrimogêneo para conter os manifestantes, que protestam contra o aumento nas passagens de ônibus, trem e metrô.

É o segundo dia seguido de protestos. Na quinta-feira, 6, milhares de pessoas fecharam as Avenidas Paulista, 23 de Maio, 9 de Julho e São Luís. Ao fim da manifestação no centro eles já haviam anunciado o novo ato, na zona oeste.

Quando os manifestantes tomaram as duas faixas da Faria Lima as lojas e bancas de jornal fecharam as portas. Empresas da região já haviam dispensado seus empregados mais cedo, para evitar que eles tivessem problemas na saída do trabalho.