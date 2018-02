Manifestantes fecham 5 terminais de ônibus em SP

SÃO PAULO - Os terminais de ônibus Vila Nova Cachoeirinha, Lapa, Casa Verde, Santana e Pirituba permanecem interditados na tarde desta quinta-feira, 14. O protesto teve início por volta das 8h30 por iniciativa de trabalhadores do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo.

Segundo o diretor executivo do sindicato, José Ilton Pereira, a interdição começou após um agente da São Paulo Transportes (SPTrans) agredir um motorista. Pereira relatou que o agente teria pedido o crachá do funcionário, achando que o documento fosse falso, e a briga acabou na delegacia. O caso foi registrado no 28º DP, da Freguesia do Ó. Por volta das 15h, as partes estavam sendo interrogadas pelo delegado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Representantes do sindicato farão ainda hoje reunião com a SPTrans para saber que atitudes serão tomadas frente ao ocorrido.

Segundo a SPTrans, por meio de sua assessoria, as linhas de ônibus estão operando normalmente, porém do lado de fora dos terminais.

Notícia atualizada às 15h24