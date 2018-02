Manifestantes desocupam a Câmara de Porto Alegre após fotos de nudismo

Manifestantes deixaram a Câmara Municipal de Porto Alegre na quinta-feira, 18, após oito dias de ocupação, cumprindo acordo firmado com Legislativo, o Ministério Público e Judiciário. Durante o protesto, que pedia passe livre no transporte público para estudantes e desempregados, fotos de manifestantes nus diante da galeria de ex-presidentes da Casa foram colocadas nas redes sociais e quadros de vereadores acabaram postos de cabeça para baixo. Ainda na quinta, as imagens de nus foram retiradas da internet.

A presidência da Câmara considerou as cenas "um desrespeito à instituição, que é a casa do povo" e a assessoria jurídica vai verificar quais as medidas a serem tomadas.